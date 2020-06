Uccide a botte la moglie e fugge, fermato nel Cremasco

(ANSA) – MILANO, 25 GIU – E’ sospettato di aver ucciso a botte la moglie Morena Designati, 49 anni, Eugenio Zanoncelli, operaio di 56. Il delitto nella loro villetta di Palazzo Pignano, nel Cremonese. L’uomo è fuggito in auto dopo il pestaggio mortale ed è stato trovato questa mattina dai carabinieri a Rivolta d’Adda. Interrogato dal pm Milda Milli, nella caserma dei carabinieri di Crema, è in stato di fermo. Eugenio Zanoncelli è stato bloccato questa mattina alle 6.30 a Rivolta d’Adda mentre era a bordo della propria auto da una pattuglia di carabinieri impegnata nelle ricerche. L’uomo è stato subito portato al Comando di Crema, dove è stato interrogato, e poi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Per domani è in programma l’autopsia sul corpo della moglie, Morena Designati, trovata senza vita nell’abitazione della famiglia a Palazzo Pignano. Secondo quanto filtra, la donna era gravemente malata ed è morta per le conseguenze di una caduta, dovuta molto probabilmente a percosse. Il figlio dodicenne della coppia è stato trovato a casa di uno zio.