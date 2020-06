Dzeko ribalta Samp, Roma corsa Champions continua

ROMA.- Dopo 115 giorni senza calcio per la sospensione della stagione causa coronavirus, la Roma riparte in campionato con una sofferta vittoria. Allo stadio Olimpico i giallorossi superano in rimonta 2-1 la Sampdoria grazie a una straordinaria doppietta di Dzeko e restano così in corsa per un posto in Champions League.

Per la squadra di Ranieri invece un ko che brucia e che non aiuta a migliorare una classifica sempre preoccupante.

Nella formazione scelta da Fonseca per riprendere il filo del campionato inizialmente non c’è spazio per Cristante e Pellegrini. Al fianco di Smalling in difesa c’è il giovane brasiliano Ibanez, in mediana tocca a Diawara (che risulterà il peggiore della serata), mentre alle spalle di Dzeko il trequartista è Pastore.

Rispetto al ko con l’Inter Ranieri rimescola invece le carte: dal 3-5-2 di San Siro i blucerchiati passano a un più accorto 4-5-1 con cinque cambi. Non potendo ancora contare su Quagliarella, è Gabbiadini ad agire da única punta.

La Roma parte forte e nei primi dieci minuti confeziona tre palle gol (due volte Dzeko, Pastore) ma all’11’ arriva la doccia fredda: Diawara sbaglia clamorosamente un retropassaggio e serve un assist involontario al liberissimo Gabbiadini che aggira Mirante e trova il gol del vantaggio. La squadra di Fonseca prova a riorganizzarsi ma appare poco equilibrata, e così debe ringraziare Mirante se il passivo non aumenta: il portiere è infatti provvidenziale nel deviare sul palo un destro di Jankto, liberato dall’ennesimo errore da matita rossa di Diawara.

Dal quasi raddoppio della Samp si passa al quasi pareggio della Roma che poco dopo la mezzora trova il gol con Veretout (bellissimo piatto destro al volo da fuori area che si infila nel sette), annullato però da Calvarese che, richiamato dal Var, sanziona un precedente fallo di mano di Carles Perez.

La ripresa comincia senza sostituzioni, ma Fonseca dopo un’ora di gioco prova a far cambiare marcia alla squadra inserendo contemporaneamente Zappacosta, Cristante e Pellegrini. A uscire sono forse i peggiori del primo tempo, ovvero Bruno Peres, Diawara e Pastore.

E l’avvicendamento porta subito i suoi frutti con Dzeko che trova il pareggio con un eurogol (sinistro al volo sotto la traversa) su assist millimetrico di Pellegrini. La squadra di Fonseca continua a premere in cerca del vantaggio ma si ferma al palo su punizione di Kolarov.

A portare avanti giallorossi però ci pensa il solito Edin Dzeko che, a cinque minuti dal termine, infila ancora Audero stavolta con un destro al volo su lancio di Cristante. Per il bosniaco sono 104 reti in giallorosso (eguagliato Manfredini al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori della Roma in tutte le competizioni), per la Roma tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto.