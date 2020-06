Brexit: prossima settimana nuovo round negoziale Ue-Gb

(ANSA) – BRUXELLES, 25 GIU – Le squadre negoziali dell’Ue e del Regno Unito si incontreranno la prossima settimana per un nuovo round ristretto di colloqui, con incontri tra i principali capi negoziatori: Michel Barnier per la Ue e David Frost per il Regno Unito. Lo segnala un tweet di uno dei portavoce della Commissione europea. L’agenda prevede una serie di incontri e sessioni specifiche da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio tra cui la pesca, il commercio dei beni, il level playing field, la governance, e la cooperazione giudiziaria. (ANSA).