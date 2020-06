Giovani Università: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa quarta a livello mondiale

ROMA. – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è quarta a livello mondiale nella classifica delle giovani università: la notizia è arrivata alla diffusione del THE – Times Higher Education, che valuta le performance delle giovani istituzioni universitarie, fondate da meno di 50 anni.

In totale, le giovani università italiane che rientrano in questo ranking sono 13: l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università Bicocca di Milano, il Politecnico di Bari, l’Università di Verona, la Libera Università di Bolzano, L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Università di Brescia, L’Università degli Studi dell’Insubria, le Università Roma Tor Vergata e Roma Tre, l’Università di Udine e quella della Calabria.

Sono le università asiatiche che si pongono al vertice di questa classifica mondiale: la Hong Kong University of Science and Technology e la Nanyang Technological Univertsity of Singapore, sono rispettivamente in prima e in seconda posizione.

In terza posizione la Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris, seguita appunto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che è prima tra le italiane e seconda in Europa, dopo la Paris Sciences et Lettres.

Praticamente nelle stesse ore sono stati diffusi i risultati di un’altra classifica delle migliori università del mondo con meno di cinquant’anni: quella di QS pubblicata dagli analisti QS Quacquarelli Symonds che mette in vetta gli stessi atenei asiatici della THE, stabilendo che occupano 4 dei primi 5 posti: si tratta della Nanyang Technological University (NTU) di Singapore (in testa, nella classifica THE è seconda) che mantiene il suo status di giovane istituzione leader a livello mondiale. NTU è seguita da vicino dalla Hong Kong University of Science and Technology (in THE è prima), dalla Coreana KAIST e dalla City University di Hong Kong. Tutte e quattro le prime quattro università hanno anche raggiunto la top 50 mondiale nella classifica generale delle università QS World University Rankings.

L’Australia, con nove università in evidenza tra le cinquanta, gode di livelli di rappresentanza più elevati rispetto a qualsiasi altra nazione. Anche per questa classifica, la migliore giovane università europea è l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres).

Sono cinque le università italiane classificate nell’edizione 2021 della classifica Top 50 Under 50 di QS: ritroviamo qui l’Università Vita-Salute San Raffaele; seguono l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (81-90). L’Università degli Studi di Brescia e l’Università degli Studi Roma Tre si posizionano nella fascia 101-150.

Quest’anno sono cambiati i criteri di inclusione e non rientrano nelle classifiche QS università prestigiose come la Scuola Superiore S. Anna e La Normale di Pisa.

(di Valentina Roncati/ANSA)