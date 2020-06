Sport: Cito, incomprensibile il no a quelli di contatto

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – “Incomprensibile”. Così il presidente della federazione italiana Taekwondo, Angelo Cito, definisce la decisione del Cts di non autorizzare gli sport da contatto “e sopratutto – aggiunge in una dichiarazione – la generalizzazione che se ne fa “. “Se queste decisioni sono basate su una evidenza scientifica, ci devono evidentemente essere altrettante motivazioni scientifiche a noi ad oggi sconosciute – osserva il dirigente, riferendosi al divieto ancora in vigore per lo sport di base – che hanno portato ad autorizzate delle attività che sicuramente comportano un assembramento di persone e dunque un rischio di contagio sicuramente ben più elevato di quello che potrebbe verificarsi durante un allenamento tra atleti di taekwondo o di scherma, dove il contatto quando si verifica è limitato a pochi secondi. Senza considerare il fatto che gli atleti indossano caschetti che li proteggono”. “La decisione del Cts di non autorizzare ancora oggi gli sport come i nostri si fa fatica davvero a comprenderla – si rammarica Cito – Anche a fronte di disposizioni già emanate in favore della ripresa da parte di singole Regioni. Il mondo dello sport ha bisogno di indicazioni chiare e coerenti, altrimenti si rischia di far chiudere definitivamente centinaia di migliaia di associazioni sportive dilettantistiche che rappresentano un asset importante per il nostro paese e un punto di riferimento insostituibile per milioni di famiglie – conclude Cito – non solo per la loro valenza prettamente sportiva, ma anche per il ruolo sociale che esse svolgono su tutto il territorio nazionale e spesso nelle aree più disagiate del Paese”. (ANSA).