Caracas, “Festival de Cine Italiano” inicia en digital el 26 de junio

CARACAS – A partir de este 26 de junio comienza desde la comodidad del hogar, el “XVI Festival de Cine Italiano en Venezuela” y en paralelo la III Edición “Fare Cinema”, eventos que presentarán sin costo, una programación de alto nivel en línea que comprenden 5 películas, 3 documentales, cine foros y 13 clases magistrales con desatacados profesionales.

Este año el “Fare Cinema” estará enmarcado en el “Mestieri del Cinema a Casa Tua” (Las profesiones del cine en tu casa) y un especial homenaje al centenario del nacimiento de dos grandes de la pantalla como son el director Federico Fellini y el inigualable actor Alberto Sordi.

Adicionalmente, este 2020 presenta como novedad un concurso que premiará los mejores cortometrajes, el cual a través de su primera edición, reconocerá 4 categorías audiovisuales que rescatarán la memoria de los inmigrantes italianos llagados a Venezuela.

Según anunció la Gerente del Trasnocho Cultural Solveig Hogestein, las funciones del Festival de Cine Italiano se han adaptado a los tiempos de confinamiento, por ello ahora las casas se convierten en las grandes pantallas para el disfrute de toda la familia.

Reiteró que un año más, el Trasnocho Cultural y la Embajada de Italia a través de sus instituciones, se unen para llevar al público el esperado festival, hermoso evento que presentará interesantes manifestaciones no sólo para cinéfilos y estudiantes, sino que contará con clases magistrales dadas por profesionales del cine italiano que han marcado la pauta desde el punto de vista estético, reconociendo el trabajo de quienes están detrás de la pantalla, como maquilladores, escenógrafos, luministas, etc.

Indicó que desde los espacios de la vida cotidiana se podrán vivir las tramas e imágenes de destacadas producciones contemporáneas (5 largometrajes y 3 documentales) que elevarán la magia del cine al nivel al disfrute juntos.

La Cultura non si ferma

Marina Di Cicco, representante del Instituto Italiano de Cultura, destacó que el “Fare Cinema” actividad que promueve el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional junto a un grupo de instituciones aliadas, este año se enfoca en las “profesiones del cine”, con el propósito de darle visibilidad a los especialistas que animan esta industria italiana.

Dijo que este año hubo que reajustar toda la programación a causa del Covid-19, lo que obligó a ser creativos y buscar opciones para mantener el proyecto cultural planificado, en especial porque este año desde enero se empezaron a realizar actividades para homanajear a Federico Fellini por el centenario de su nacimiento.

En tal sentido, se documentó mediante filmaciones todo lo planificado y se estructuró una programación para seguir su difusión pese a la pandemia.

De manera que las películas, los cortometrajes, las clases magistrales y las lecciones en video serán totalmente digital y sin costo, sin olvidar el homenaje a Alberto Sordi y Federico Fellini por el centenario de su nacimiento el 20 de enero y 15 de junio respectivamente, quienes representan una herencia extraordinaria de cultura, profesionalismo y habilidades que caracterizan la industria cinematográfica y audiovisual italiana que busca mantenerse.

Asimismo, anunció que el Instituto Italiano de Cultura de Caracas estrena su canal de YouTube en el cual estarán disponible todas estas producciones que forman parte del Fare Cinema y del Festival.

La cartelera

José Pisano, Director de programación del Trasnocho destacó que este año debido a la pandemia el festival se transmitirá por primera vez en formato digital, mediante la plataforma www.trasnochocultural.com, y de forma gratuita “On Demand”, entre el 26 de junio y el 09 de julio.

Explicó que el nuevo servicio de programación por demanda estará disponible para que el público pueda ver lo que quiera, cuando quiera, las veces que lo desee y desde la comodidad de su casa, sin necesidad de grabarlo previamente. La muestra incluye una oferta de contenido sin precedentes dedicada a la industria cinematográfica, subtitulada en español.

Indicó que desde la plataforma del festival, se podrán ver filmes como Blue Kids (2017), el drama de dos hermanos dirigido por Andrea Tagliaferri y La giusta distanza (La justa distancia, 2007), dirigida por Carlo Mazzacurati, quien cuenta la dolorosa historia de amor entre un mecánico tunecino y una joven maestra con un final inesperado.

Otras películas de la programación son Metti una notte (Menuda noche, 2017), la comedia sentimental del director Cosimo Messeri, sobre las aventuras y contratiempos de un joven entomólogo en busca de un nuevo amor; Non sono un assassino (No soy un asesino, 2019), un thriller policial de Andrea Zaccariello, en el que un policía debe demostrar su inocencia luego de que su amigo, el juez, es asesinado unas horas después de haberse reunido con él.

La edición 2020 trae las historias de Il Partigiano Johnny (El Partisano Johnny, 2000), con la dirección de Guido Chiesa, sobre un estudiante universitario que se une a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y Notarangelo ladro di anime (Notarangelo ladrón de almas, 2019), que se sumerge en el extraordinario trabajo de Domenico Notarangelo, cuya obra fotográfica está a la altura de gigantes del género como Henri Cartier-Bresson y Sebastião Salgado.

Asimismo, se presentarán 3 documentales, el primero Notarangelo, realizado por David Grieco, que cuenta de la historia italiana mejor que cualquier libro. Esta historia será el centro de un cineforo que se realizará el miércoles 1 de julio, a las 03:00 pm, con el Director de Cinematográfica Blancicae, el mismo director de programación de Cines Paseo (José Pisano), el conocido fotógrafo venezolano Ernesto Constante, el director, escritor y actor Luigi Sciamanna, acompañado del Secretario Cultural del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, Alejandro Vetrini, todos a través de la plataforma de www.trasnochocultural.com.

Agregó Pisano que la cartelera se completa con otros dos documentales. Uno escrito y presentado por el premio Nobel de Literatura 1997, Darío Fo, titulado Raffaello bello figlio che tu se (Hermoso joven que eres Rafael, 2006) sobre la vida y obra del gran artista Raffaello Sanzio y por último, docufilm de Ottavio Rosati, La moda proibita (La moda prohibida, 2019), que retrata la vida y la obra del genial diseñador Roberto Capucci, uno de los más importantes protagonistas de la alta moda internacional, cuyas creaciones se exponen en museos de todo el planeta como obras de arte.

Día del Cine Italiano

Marina Di Cicco comentó que el sábado 20 de junio se celebró por primera vez el Día Mundial del Cine Italiano, por lo que esta actividad se une a los eventos por festejar durante 2020, junto a los cien años del nacimiento de Fellini y Sordi.

Mientras que Pisano agregó que para honrar la memoria del autor de La dolce vita, el más importante director y guionista de la Italia posbélica, Trasnocho exhibirá dos cortometrajes realizados especialmente para Fare Cinema: Genio Inmortal, la muestra y “La Voz de Fellini”, narrado por Gianfranco Angelucci, sobre la vida y carrera del autor.

El homenaje a Alberto Sordi será mediante una clase magistral narrada por el crítico Gianni Canova, quien hace un recorrido a través de personajes inolvidables, desde An American in Rome hasta The Count Max, que convirtió a Sordi en uno de los actores italianos más famosos de todos los tiempos.

Gianni Canova también ha grabado una clase magistral exclusivamente para Fare Cinema sobre el cine italiano contemporáneo, sus tendencias, “Monstruos sagrados” y principiantes, que hacen de Italia uno de los países más creativos en el séptimo arte.

Estas clases magistrales están disponibles en el nuevo canal de YouTube del Instituto Italiano de Cultura de Caracas estrenado recientemente. https://bit.ly/3ds73uU

Lecciones por YouTube

En cuanto a las actividades de formación especialmente diseñadas para la tercera edición “Fare Cinema”, se presentarán una serie de videoconferencias creadas exclusivamente para la ocasión con profesionales de la cinematografía italiana que revelan los secretos de sus oficios.

Las lecciones, disponibles en el canal de Youtube del IIC, se hicieron en colaboración con la Unión Italiana de Directores de Casting, la Asociación Nacional de Autores de Cine, la Asociación de compositores de música de cine, la Asociación de Diseñadores de Escenografía, Diseñadores de Vestuario y Decoradores; La Pellicola d’Oro.

Los protagonistas de estas clases magistrales son las directoras de casting Beatrice Kruger, Lilia Trapani y Barbara Giordani, el productor Corrado Trionfera, el documentalista Piero Cannizzaro, la guionista Silvia Scola, los compositores Riccardo Eberspacher, Stefano Reali y Paolo Vivaldi, los diseñadores de vestuario Carlo Poggioli, Isabelle Caillaud, Eva Coen y el escenógrafo Marco Dentici. Las clases magistrales estarán disponibles en el canal de YouTube del Istituto italiano di Cultura di Caracas.

El Inmigrante Italiano

Finalmente, el nuevo encargado de cultural del Instituto Italiano, Alejandro Vetrini, anunció el lanzamiento de la primera edición que se celebra en Venezuela del concurso “Fare Cinema, El inmigrante italiano”, un premio que busca rescatar la memoria de sus connacionales en Venezuela a través de la difusión de los valores de la cultura italiana, la importancia del legado de los primeros inmigrantes y su incidencia en el desarrollo del país.

Tras explicar las bases para participar, señaló que el evento va dirigido profesionales del área audiovisual, creativos, productores, directores, guionistas, cineastas y estudiantes de cine, así como cualquier persona interesada en la actividad audiovisual como medio de expresión artística.

Los cortometrajes deben tener una duración máxima de ocho minutos y pueden ser documentales o ficción y el audiovisual debe publicarse en YouTube, en formato HD 1920 x 1080 px.

Indicó que la recepción comienza el 1° de julio y finalizará el 30 de octubre de 2020 y para la inscripción se debe llenar el formulario del concurso en la web del Instituto Italiano de Cultura de Caracas www.iiccaracas.esteri.it y tener listo el enlace de Youtube del cortometraje que desea postular.

Comentó que el premio del Primer Lugar será otorgado por la Embajada de Italia en Caracas, al Mejor Audiovisual “El inmigrante italiano”. El Segundo Lugar, otorgado por CAVENIT y el InterComItEs Venezuela, al mejor cortometraje documental. El Tercer Lugar, patrocinado por el CGIE y la Società Dante Alighieri de Maracay.

El Instituto Italiano de Cultura de Caracas también entregará la Mención especial “Categoría jóvenes talentos”, dirigida a muchachos entre 14 y 18 años.

Finalmente, destacó que las primeras tres categorías podrán participar personas naturales mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, con residencia legal en Venezuela desde al menos dos años. En la “Categoría jóvenes talentos” podrán participar jóvenes de 14 a 18 años, de cualquier nacionalidad, residenciados en Venezuela.

Para informarse de todos los detalles del concurso y conocer toda la programación del XVI Festival de Cine Italiano y la III edición de “Fare Cinema”, recomendó visitar las web de www.iiccaracas.esteri.it, www.ambcaracas.esteri.it, www.trasnochocultural.com,

Así como seguir las redes sociales a través de Facebook: Instituto Italiano de Cultura de Caracas, Twitter: @iicdecaracas e Instagram @iicdecaracas @trasnochocult

Letizia Buttarello