Una convention virtuale per la nomination di Biden

WASHINGTON. – Ormai è deciso: Joe Biden accetterà la nomination presidenziale in una convention democratica “virtuale”, con la richiesta ai delegati del partito di non partecipare in persona.

Nella storia americana non era mai successo, nemmeno durante la guerra civile o la Seconda guerra mondiale. Una decisione con cui il partito dell’ex vicepresidente vuole marcare netta la differenza con Donald Trump, di nuovo a caccia di bagni di folla nonostante il dilagare dell’emergenza coronavirus negli Stati Uniti.

“A differenza del presidente, Joe Biden e i democratici sono impegnati a proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini americani”, la frecciatina velenosa scagliata contro il tycoon dal numero uno del partito Tom Perez, che ha spiegato come i delegati saranno invitati a seguire i lavori del congreso online e a intervenire via streaming.

Ancora incerta anche la presenza dello stesso ex vicepresidente candidato alla Casa Bianca. Per il resto l’appuntamento è confermato dal 17 al 20 agosto a Milwaukee, in Wisconsin, uno degli Stati in bilico che diedero la vittoria a Trump nel 2016 ma che ora il tycoon teme di perdere. Non è un caso se in queste ore il presidente è in campagna elettorale proprio in Wisconsin.

Vista la nuova formula, il partito democratico ha quindi deciso di spostare la kermesse dalla grande arena del Fiserv Forum, un palazzetto dello sport da 17 mila posti, al più modesto Wisconsin Center, limitando la presenza a non più di mille posti.

I repubblicani invece hanno finora confermato la convention del partito a fine agosto a Charlotte, in North Carolina, anche se Trump è deciso ad accettare la nomination in un megaraduno a Jacksonville, in Florida, tra l’altro uno dei

nuovi epicentri della pandemia in Usa.

Del resto il tycoon sa che senza i suoi comizi in stile “Make America Great Again” e senza il contatto diretto con i suoi sostenitori la potenza di fuoco della campagna per la rielezione rischia di spegnersi. Sarebbe un colpo fatale per un presidente già stretto tra la crisi scatenata dal virus e l’ondata di proteste razziali che ha travolto l’intero Paese, due elementi che non a caso stanno portando a un crollo del tycoon nei sondaggi.

Trump li definisce “falsi”, frutto delle fake news veicolate dai “media corrotti”. Ma Biden appare ormai in fuga di almeno 10 punti, in base alla media delle principali rivelazioni di RealClearPoilitics: molto meglio di Hillary Clinton nello stesso periodo del 2016.

L’ex vicepresidente guadagna sempre più terreno soprattutto nei cosiddetti “battelground state”, gli Stati in bilico, a partite da Michigan, Pennsylvania e Wisconsin che nel 2016 regalarono la vittoria al tycoon. Quest’ultimo però appare indietro anche in Stati decisivi come la Florida, l’Arizona, il North Carolina.

Le speranze di rimonta, a quattro mesi dall’Election Day, sono legate soprattutto a una ripresa rápida dell’economia, colpita da una crisi senza precedenti a causa della pandemia.

Ma i dati delle ultime ore (un Pil in calo del 5% nel primo trimestre dell’anno, prima dei lockdown, e altri 1,48 milioni senza lavoro nell’ultima settimana) non sembrano di buon auspicio.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)