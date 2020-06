(ANSA) – MOSCA, 26 GIU – Il recente aumento significativo del numero di ricoveri ospedalieri legati al coronavirus in Ucraina indica che nel Paese è iniziata una seconda ondata di Covid-19. Lo ha detto il primo ministro Denys Shmyhal. “Stiamo iniziando a disporre gli ospedali per una seconda ondata di coronavirus: con il record di 1.000 nuovi casi significa che siamo entrati in una grave ondata dell’epidemia”, ha scritto Shmyhal sul suo canale Telegram, citato da Interfax. (ANSA).