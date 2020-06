(ANSA) – TRIESTE, 26 GIU – Dopo la visita, mesi fa, del vicepresidente Mike Pence, stavolta è stato il presidente Donald Trump a visitare i cantieri della Fincantieri Marinette Marine, in Wisconsin, di proprietà del gruppo italiano, che si è di recente aggiudicata una gara per la fornitura di una fregata lanciamissili alla Us Navy (contratto che ne opziona la costruzione di altre 9 per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari). Trump – primo presidente degli Stati Uniti a visitare i cantieri – ha fatto un giro lì dove le Littoral Combat Ships vengono costruite e ha incontrato numerosi dei più di 700 addetti che lavorano negli impianti. “Siete un patrimonio del Paese. Forgerete il futuro della Navy”. ha detto il presidente sottolineando il patriottismo dei lavoratori. Nei giorni scorsi è scaduto il termine previsto dalla legge entro il quale gli altri candidati alla gara per la fornitura alla Us Navy potevano presentare reclamo. (ANSA).