(ANSA) – BRASILIA, 26 GIU – Repentino cambio di toni del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, dopo settimane di tensioni con i poteri giudiziario e legislativo: ieri, durante una cerimonia nel Palacio do Planalto, sede della Presidenza della Repubblica a Brasilia, ha proposto al presidente della Corte suprema, Antonio Dias Toffoli, di siglare un accordo di “pace”. “Deputati, senatori, membri della Corte, è soprattutto con la pace, consapevoli tutti delle nostre responsabilità, che possiamo portare il Brasile nel posto dove dovrebbe essere”, ha detto il capo dello Stato. Il massimo tribunale brasiliano recentemente ha avviato due inchieste: una sulla presunta partecipazione di parlamentari e imprenditori filo-governativi in ;;un’organizzazione che avrebbe finanziato manifestazioni inneggianti al colpo di Stato e un’altra su una rete responsabile per la divulgazione di fake news contenenti intimidazioni ai giudici. Nell’occasione, Bolsonaro aveva usato parole più dure, arrivando a dire di “averne abbastanza”, un messaggio che alcuni osservatori hanno interpretato come una minaccia di golpe. (ANSA).