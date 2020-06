(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Si riaccendono i motori e Sky è pronta a trasmettere F1, MotoGp e Superbike, con oltre mille ore live e più di 150 gare. La partnership fra Sky e F1 continuerà anche nel 2021 e 2022, come confermato dalla F1. “Siamo felici di restare un punto di riferimento per gli appassionati di motori – dice Marzio Perrelli, vicepresidente esecutivo di Sky Sport -. Abbiamo attraversato l’emergenza sanitaria con la dovuta preoccupazione, ma sempre guardando al futuro con ottimismo. Sky conferma di credere nella F1, uno dei pilastri della nostra offerta sport. Per tutti i tifosi ancora tante sfide in pista, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi spero anche colorati di rosso Ferrari”. A inizio luglio scatterà la stagione 2020, con più di 1.000 ore live, oltre 30 per ogni week-end di corse, più di 150 gare tra F1, MotoGp, Superbike e i principali campionati a due e quattro ruote sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGp, da seguire anche con Sky Q e visibile su Sky Go. In piu’, un selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Per la Formula 1, saranno fino a 18 i Gp in diretta su Sky Sport F1 (al momento, nell’attesa del calendario completo, il Gp d’Italia è previsto in diretta anche su TV8). Per la MotoGp, fino a 17 Gp in diretta su Sky Sport MotoGp (al momento, tra quelli confermati: Gp San Marino, Gp dell’Emilia Romagna, Gp di Teruel e Gp di Valencia anche su TV8). Infine la Superbike, con 12 round in diretta su Sky Sport MotoGp (tutti i round del World Superbike live anche su TV8). (ANSA).