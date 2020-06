Crollo tetto: secondo sopralluogo degli inquirenti

(ANSA) – ALBIZZATE (VARESE), 26 GIU – Un nuovo sopralluogo del pm di Busto Arsizio (Varese) Nadia Calcaterra è in corso ad Albizzate (Varese), dopo il crollo di una porzione di tetto di uno edificio che ha provocato la morte di Faouza Taoufiq, 38 anni, e di due suoi figli, di 5 anni e 15 mesi. Insieme al magistrato, coadiuvata dai carabinieri a cui sono affidate le indagini, ci sono due ingegneri nominati dalla procura per la consulenza per ricostruire la causa del cedimento strutturale che, a oggi, sembrerebbe la causa più plausibile del crollo.