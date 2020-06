Trump chiede a Corte Suprema di annullare Obamacare

(ANSA) – NEW YORK, 26 GIU – L’amministrazione Trump chiede alla Corte Suprema americana di annullare l’Obamacare, mettendo di fatto la sanità al centro delle elezioni. Secondo il Dipartimento di Giustizia la riforma sanitaria di Barack Obama non è valida. Immediata la replica dei democratici. La speaker della Camera Nancy Pelosi afferma che “non ci sono scuse per i tentativi dell’amministrazione di strappare agli americani la sanità: farlo nel mezzo della crisi del coronavirus è un’incomprensibile crudeltà”. (ANSA).