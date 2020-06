Libano: crisi, strade bloccate e proteste in varie città

(ANSAmed) – BEIRUT, 26 GIU – Torna a riscaldarsi la situazione in Libano con numerose strade e autostrade del Paese bloccate da dimostranti che protestano contro il carovita in un contesto in cui la lira locale continua a perdere valore rispetto al dollaro statunitense. La crisi economica e finanziaria non si ferma e i manifestanti accusano le istituzioni e i principali leader politico-confessionali di immobilismo. Stamani è stata bloccata l’autostrada che collega Beirut con il sud del Paese, così come il traffico è stato interrotto a Tripoli, porto nel nord del paese, e nella valle orientale della Bekaa. Agitazioni si sono registrate a Beirut, nella sede della Previdenza sociale nel quartiere di Badaro e di fronte alla sede del ministero dell’Energia nella periferia est della capitale. Proteste si sono svolte di fronte alla sede del comune di Juniye, a nord della capitale, dove i manifestanti hanno chiesto a gran voce il rilascio di un attivista fermato nei giorni scorsi. (ANSAmed).