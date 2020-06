Calcio: primo gol Coppa Italia di C con dedica speciale

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Il primo gol del primo trofeo messo in palio domani dalla Lega Pro dopo l’emergenza Covid-19 ha una dedica speciale. È in programma la finale di Coppa Italia allo ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, che vede impegnate Ternana e Juventus Under 23. Fischio d’inizio alle 20,45 e diretta su Raisport. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nel giorno della festa della mamma, scrisse alla dottoressa Francesca Mangiatordi dell’ospedale Maggiore di Cremona: “Un giorno torneremo ad abbracciarci. Bello sarebbe dedicarti il primo gol di un trofeo. Sarà quello della rinascita”. La dedica viene estesa idealmente a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno a salvare vite umane. (ANSA).