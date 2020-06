Toro: prove di rinascita

Il cuore granata torna a battere. Un successo, quello con l’Udinese che fa ben sperare e che era atteso da metà gennaio. Per il tecnico Moreno Longo si tratta della prima vittoria e adesso anche la classifica assume toni meno allarmanti. Felicità per il presidentissimo Urbano Cairo che ha ritrovato nel gruppo la compattezza e la volontà necessarie per un’attesa ripartenza.

A dire il vero, come ha sottolineato il patron granata dei segnali in tal senso si erano già visti nella gara di riapertura del campionato italiano contro il Parma malgrado l’errore dal dischetto di Belotti. Adesso che anche il Gallo si è sbloccato la squadra granata può davvero sperare di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Per Andrea Belotti un gol di potenza dopo un digiuno che durava da 10 gare. L’attaccante della Nazionale, capitano e simbolo del Torino raggiunge per la quinta stagione consecutiva la doppia cifra in campionato. Adesso Belotti può “puntare” un altro “mito” granata come Paolino Pulici che per ben 7 annate consecutive ha toccato almeno quota 10 gol, sempre con la maglia del Torino.

Ed a proposito di simboli, il portiere Salvatore Sirigu ha appena celebrato le 100 presenze con la maglia granata nel modo migliore, con un successo e almeno due parate monumentali.

Insomma il Torino, una delle squadre italiane dal passato più suggestivo e affascinante forse sta davvero ripartendo.

Emilio Buttaro