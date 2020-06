Appropriazione indebita, pm Svizzera indaga su Platini

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – “Complicità nella cattiva gestione e appropriazione indebita”: sono i capi di imputazione con i quali Michel Platini è entrato come ‘sospettato’ nell’inchiesta della procura svizzera su Sepp Blatter per avergli pagato 2 milioni di franchi svizzeri senza traccia scritta. Lo ha comunicato all’interessato, secondo la France Presse, una lettera del procuratore Thomas Hildbrand, il 5 giugno. Nè Platini nè il suo avvocato hanno voluto commentare; Blatter ha ammesso di essere stato convocato dal magistrato elvetico il 1° settembre e che il giorno prima, il 31 agosto, sarebbe stato convocato lo stesso Platini, che finora compariva solo come testimone (ANSA).