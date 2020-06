Glasgow: fonti ufficiali, killer ucciso e 6 feriti

(ANSA) – LONDRA, 26 GIU – La polizia di Glasgow conferma per ora la morte del solo aggressore e il ferimento di sei persone, nell’ultimo bilancio ufficiale dell’accoltellamento avvenuto nella città scozzese, presso un hotel usato all’inizio della pandemia di coronavirus per ospitare richiedenti asilo. “L’individuo (sospettato del raid) è stato colpito dal fuoco d’un agente armato – si legge nel profilo Twitter della polizia – ed è morto. Altre 6 persone sono ferite e ricoverate, incluso un poliziotto che è in condizioni critiche, ma stabili”. (ANSA).