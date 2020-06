Burundi: in migliaia per i funerali di Stato del presidente

(ANSA-AFP) – GITEGA, 26 GIU – Sono stati in migliaia, oggi, i cittadini del Burundi riunitisi nello stadio della capitale Gitega, tutti vestiti di bianco per l’ultimo saluto al presidente Pierre Nkurunziza. Quest’ultimo è morto all’età di 55 anni dopo 15 anni di leadership del Paese per un arresto cardiaco, come ha riferito il governo. Ci sono però voci che attribuiscono al coronavirus la vera causa del decesso presidenziale, visto che la moglie di Nkurunziza era volata in Kenya due settimane prima della sua morte per farsi curare in un ospedale della capitale Nairobi dopo aver contratto il virus. Una fonte medica ha inoltre riferito all’Afp che prima di morire Nkurunziza ha avuto “una crisi respiratoria”. Stamattina presto c’è stato “un omaggio della moglie, Denise Bucumi Nkurunziza, dei suoi figli e di coloro che gli erano vicini” in una riunione intima tenutasi nell’ospedale dove il presidente è deceduto, ha detto una fonte governativa all’Afp. Nkurunziza è morto pochi giorni dopo l’elezione del successore Evariste Ndayishimiye, che avrebbe dovuto insediarsi ad agosto dopo le sue dimissioni ma ha giurato prima del tempo previsto, rispettando così la sentenza emessa in merito dalla Corte costituzionale. E proprio il nuovo capo di Stato del Burundi ha presieduto le pubbliche esequie della giornata di oggi, che ha visto attività e scuole chiuse ma poche mascherine e scarso rispetto del distanziamento fisico durante la cerimonia. Non erano presenti altri capi di Stato ma solo l’ex presidente della Tanzania, Jakaya Kikwete, e rappresentanti di alcune nazioni confinanti. (ANSA-AFP).