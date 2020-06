Campaña de la UE busca apoyo mediante Concierto y Cumbre de Donantes

CARACAS – Como parte de la campaña «Objetivo global: unidos por nuestro futuro», que promueve la Comisión Europea, la organización internacional de defensa de los ciudadanos Global Citizen, junto un grupo de instituciones, este 27 de junio a las 2:00 pm (hora Venezuela), se trasminará el concierto “Unidos por nuestro futuro” que contará con la participación de reconocidos artistas internacionales.

Presentado por el actor Dwayne Johnson. Contará, estarán de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber and Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade y Christine and the Queens.

Coordinado conjuntamente por la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el concierto también contará con la presencia de Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj CosterWaldau y Olivia Colman.

El concierto será retrasmitido por cadenas de televisión de todo el mundo, como ARD, el grupo Canal + y RTVE, en Europa; Bell Media, CBC, Citytv y Global TV, en Canadá; NBC e iHeartMedia en los Estados Unidos; el grupo Globo en Brasil; el grupo MultiChoice y SABC en África; y Fuji TV y Star India en Asia y además en las cuentas de las redes sociales de la Comisión Europea: Facebook, Twitter y YouTube.

La cumbre

Por otra parte, el 28 se llevará a cabo una cumbre mundial de donantes para movilizar financiación suplementaria para desarrollar y distribuir vacunas, tests y tratamientos contra el coronavirus.

La cumbre de donantes iniciará a las 15.00 (hora central europea) es organizada por la presidenta Von der Leyen, y tendrá la participación de líderes mundiales y defensores de los ciudadanos, artistas y activistas internacionales, que intervendrán en los grupos de discusión y en las entrevista, entre ellos Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo, Ken Jeong, y algunos destacados líderes de opinión y expertos como Melinda Gates, el Dr. Vin Gupta, el presidente de la NAACP Derrick Johnson, Eddie Ndopu, el Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton y Justin Verlander.

Asimismo, la cumbre se podrá ver en directo por internet en el sitio web Objetivo global: unidos y en las mismas cuentas de las redes sociales.

Máxima representa de la UE afirmó que “los artistas tienen el poder de inspirar cambios. Ponen su talento al servicio de grandes causas”, por ello con las dos actividades que dormán parte de la campaña «Objetivo global: unidos por nuestro futuro», artistas, científicos y líderes mundiales hablarán con una sola voz, en un auténtico y especial momento de unidad mundial.

Indicó que a través de estas actividades se comprometerán a ayudar al mundo que padece por el coronavirus y reiteró el compromiso de la UE para garantizar a los necesitados, el acceso justo a una vacuna tan pronto como sea posible.

“Estoy convencida de que, unidos, podemos hacer del mundo un lugar más seguro” destacó Von der Leyen,

Por su parte Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, señaló «Objetivo global: unidos por nuestro futuro – el concierto» aportará música como incentivadora del cambio y la unidad, junto con la ciencia y los datos, para honrar a médicos, científicos, técnicos de laboratorio, trabajadores esenciales y defensores de los derechos humanos, que buscan la cura del Covid-19 y garantizan su disponibilidad a quienes lo necesiten.

Una noble causa

El presentador del concierto, Dwayne Johnson, manifestó esta orgullos de unirse a Global Citizen y a la Comisión Europea para presentar el concierto, el cual está seguro “movilizará a la comunidad mundial que no escatima esfuerzos para garantizar un acceso equitativo a la asistencia sanitaria ni para luchar contra otras enormes injusticias a las que se enfrenta nuestro mundo. Este momento histórico exige la participación de todos nosotros”.

Miley Cyrus artista y activista declaró que el momento obliga a todos a actuar. “Como ciudadanos del mundo, pedimos a los dirigentes de todo el mundo que luchen contra el impacto desproporcionado de la COVID-19 en las comunidades marginadas comprometiendo fondos para desarrollar y distribuir tests, tratamientos y terapias”.

La colombiana Shakira se unió al llamado de los líderes mundiales y alertó sobre la necesidad de igualdad sanitaria y justicia mundial para construir un futuro más sano para todos.

El proyecto

Vale señalar que el 28 de mayo arrancó la campaña «Objetivo global: unidos por nuestro futuro», bajo el patrocinio de la presidenta de la UE Ursula von der Leyen. La campaña que cuenta con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, la Fundación Bill & Melinda Gates y Wellcome Trust, busca reducir la repercusión de la pandemia en las comunidades más vulnerables, garantizando un acceso equitativo a las tecnologías asequibles contra el coronavirus y reforzando los sistemas de salud en todas partes.

Los fondos que se recaben el 27 de junio se destinarán a organizaciones como: Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI); The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND); Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización; El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; Therapeutics Accelerator; UNITAID; Fondo de respuesta solidaria contra la COVID-19 de la OMS, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas y La Red de Respuesta Internacional y Regional.