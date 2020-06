(ANSA) – LONDRA, 26 GIU – La polizia non contempla per ora l’ipotesi del movente terroristico dietro l’attacco avvenuto oggi a Glasgow in un hotel che ospita rifugiati stranieri. Lo ha riferito in tv la first minister del governo locale della Scozia, Nicola Sturgeon, definendo comunque l’episodio “spaventoso” per Glasgow e tutto il Paese. Sturgeon non ha evocato potenziali moventi, dicendo che bisogna lasciar lavorare gli investigatori, mentre ha ribadito che l’incidente è chiuso e non risultano complici né pericoli ulteriori per la collettività. (ANSA).