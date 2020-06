(ANSA) – ROMA, 26 GIU – La premier danese Mette Frederiksen ha rinviato le sue nozze per la terza volta, per partecipare ad un vertice Ue che si annuncia decisivo, il 17 e 18 luglio. Bisogna “proteggere gli interessi della Danimarca”, ha scritto su Facebook, come riferisce la Bbc. Il matrimonio con il compagno Bo Tenberg era in programma il 18 luglio, ma due giorni fa è stata annunciata la data del prossimo Consiglio Ue, il primo alla presenza dei leader dopo il lockdown: motivo in più per convincere Frederiksen della necessità di parteciparvi. La Danimarca, tra l’altro, vuol far sentire la sua voce insieme con Svezia, Austria e Paesi Bassi, il cosiddetto gruppo dei paesi ‘frugali’, nel confronto sul Recovery Fund. “Non vedo l’ora di sposare quest’uomo straordinario. Ma la riunione del Consiglio a Bruxelles è stata convocata proprio avevamo programmato le nozze”, ha scritto la 41enne premier socialdemocratica. Che aveva già rinviato il matrimonio l’estate scorsa, a causa delle elezioni politiche. Poi ci si è messo il Covid. Per fortuna, ha spiegato la Frederiksen nel post, accompagnato da una foto con il compagno, “è molto paziente”. (ANSA).