(ANSA) – ISTANBUL, 26 GIU – Salgono a 194.511 i casi di Covid-19 in Turchia, con 1.396 contagi registrati nelle ultime 24 ore su 51.198 test effettuati. Le nuove vittime sono 19, per un totale di 5.065 decessi confermati. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 963, con 382 intubati. I pazienti guariti crescono di 1.492, arrivando a 167.198. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il ministro della Salute turco Fahrettin Koca. (ANSA).