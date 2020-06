Di Maio incontra Salini, Ponte Genova esempio di crescita

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Il nuovo ponte di Genova è “un esempio di crescita per l’Italia, ma anche delle nostre grandi capacità, di cui spesso non ci accorgiamo”. Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Fb, dopo aver incontrato l’imprenditore Pietro Salini. Salini vorrebbe che “da qui partisse un grande piano per il Paese, di manutenzione, di ricostruzione, che desse lavoro a milioni di persone”, ha riferito Di Maio, sottolineando: “È una persona eccezionale e le sue sono parole reali, che ritraggono il Paese reale. Il lavoro, l’impegno, il sacrificio di fare impresa. Un modello di sviluppo che dobbiamo estendere e applicare ovunque”. Il ministro ha ricordato che nelle prossime settimane ci sarà l’inaugurazione del nuovo ponte. “Sarà un momento di fiducia e dolore. Di fiducia per quel che possiamo dare, di dolore perché il ricordo di quella tragedia non può svanire. Alle famiglie delle vittime rinnovo tutta la mia vicinanza e quella dello Stato. Da questa crisi dobbiamo imparare che senza interventi forti non riusciremo a rialzarci. Con tutte le accortezze del caso, bisogna avere il coraggio di superare il codice degli appalti e correre spediti, più che mai”. (ANSA).