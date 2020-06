Crolla tetto: un indagato per morte madre coi due figli

(ANSA) – MILANO, 26 GIU – Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per il crollo della porzione di tettoia che l’altro ieri ha provocato la morte di Faouza Taoufiq, 38 anni, e di due dei suoi tre figli, di 5 anni e 15 mesi, ad Albizzate (Varese). Sull’identità dell’indagato è mantenuto il riserbo. Tra la ventina di persone sentite dalla Procura di Busto Arsizio il proprietario dell’immobile, un imprenditore del Varesotto. Poi tutti coloro che erano presenti al momento della tragedia, incluso il sindaco Mirko Zorzi, illeso per miracolo, i dipendenti delle varie attività all’interno dell’ex cotonificio. Tra le persone sentite anche un uomo che ha affermato di aver notato una crepa nella parte esterna dello stabile e di averlo segnalato qualche giorno prima della tragedia perché fossero effettuati dei controlli. Il pm Nadia Calcaterra, che coordina le indagini affidate ai carabinieri, riesaminerà, insieme ai due ingegneri nominati consulenti, i documenti relativi alla struttura, dal cambio di destinazione d’uso in poi.