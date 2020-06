(ANSA) – ROMA, 26 GIU – “E’ stato un periodo brutto. Per la pandemia, per la salute di mia mamma, ma ho cambiato qualcosa e ho capito che la squadra aveva bisogno di me. Mi sono messo a disposizione e tutti si sono messi ad aiutarmi. Ora sono felice per il ritorno, ho segnato”. Lo ha detto l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain a Sky Sport dopo il 4-0 al Lecce che lo ha visto tornare al gol. “Il vantaggio in classifica? Dovevamo vincere, vedremo domani la Lazio. Il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite, dobbiamo stare concentrati, perchè tutto può cambiare all’improvviso” (ANSA).