(ANSA) – WASHINGTON, 26 GIU – “Sono rimasto a Washington per far rispettare l’ordine”: così ha twittato Donald Trump dopo aver improvvisamente cancellato il weekend nella sua dimora di Bedminster, in New Jersey e dopo aver firmato un decreto per punire con il carcere chi vandalizza statue e monumenti. Il riferimento e alle probabili proteste che potrebbero tornare nella capitale federale nel fine settimana. Ma è anche vero che il New Jersey è uno degli stati che ha introdotto la quarantena per chi è stato nella aree più contagiose degli Usa, come l’Arizona dove giorni fa si è recato Trump. (ANSA).