(ANSA) – TORINO, 27 GIU – “Vittoria importante, grandi ragazzi”. E’ quanto scrive Cristiano Ronaldo sul proprio account Instagram, dopo il successo casalingo contro il Lecce per 4-0. A corredo di alcune immagini della sfida appena terminata allo Stadium, il portoghese della Juventus, protagonista con un gol su rigore e un assist di tacco per il tris di Higuain, esalta i compagni, momentaneamente a +7 in classifica sulla Lazio che stasera pomeriggio ospiterà la Fiorentina. (ANSA).