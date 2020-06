Coronavirus: Merkel, rischio ancora serio, rispettare regole

(ANSA) – BERLINO, 27 GIU – “Prendetela seriamente, perché è una cosa seria. L’ho detto il 18 marzo e lo ripeto oggi.”. Così Angela Merkel mette in guardia dal Coronavirus, in un podcast pubblicato sul sito del governo tedesco in vista della presidenza del semestre europeo al via il 1 luglio. Merkel cita i “violenti effetti” della pandemia, sul piano sanitario ed economico: il virus è già costato la vita a 100 mila persone in Europa. Nel semestre tedesco “particolarmente importante sarà il contrasto alla pandemia, e il contenimento della diffusione”. “Il rischio è ancora serio, e tendiamo a dimenticarlo”, ha affermato. Questo si vede “nell’esplosione veloce di focolai regionali” in Germania. “Ciascuno ha il destino di tutti nelle sue mani, ed è tenuto al rispetto delle regole”, ha aggiunto la cancelliera, invitando fra l’altro a utilizzare l’app per il tracciamento.(ANSA)