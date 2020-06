(ANSA) – BRUXELLES, 27 GIU – “Gli artisti hanno il potere di ispirare il cambiamento. Usano i loro talenti per servire grandi cause. Oggi al #GlobalGoalUnite artisti, scienziati e leader mondiali parleranno con una sola voce, in un momento vero e raro di unità globale”. Così in un tweet la Commissione europea in vista dell’evento sulla raccolta fondi per il vaccino, i test e i trattamenti contro il coronavirus che parte oggi pomeriggio e che si chiuderà con un concerto. (ANSA).