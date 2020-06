Incidenti montagna: cade in crepaccio, sospese ricerche

(ANSA) – AOSTA, 27 GIU – Sono state sospese le ricerche di un alpinista caduto in un crepaccio sotto la parete nord del Gran Paradiso. L’incidente si è verificato all’alba, a 3.400 metri di quota, mentre la vittima stava salendo verso la vetta con un compagno di cordata. Lo scalatore è caduto per circa 30 metri dentro la fessura di ghiaccio. Sul posto sono intervenuti, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza che hanno operato circa sei ore per tentare di estrarre dal crepaccio il corpo, ma a causa del pericolo di ulteriori crolli le operazioni sono state sospese e riprenderanno domani mattina. (ANSA).