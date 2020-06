India: cresce la rabbia contro le violenze della polizia

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Cresce la rabbia in India contro la polizia dopo la morte in carcere di un padre e un figlio commercianti, arrestati per aver tenuto aperto il loro negozio oltre l’orario consentito dal lockdown contro il coronavirus. Lo riporta la Bbc. P Jeyaraj, 58 anni, e il figlio Fenix, 38 sono stati tenuti in custodia cautelare una notte nello stato del Tamil Nadu e sono morti due giorni dopo a poche ore di distanza l’uno dall’altro a causa delle torture terribili subite, secondo quanto denunciato dalla loro famiglia. La vicenda ha scatenato rabbia e proteste in tutta l’India ed è stata anche al centro delle reazioni sui social media. I poliziotti che hanno arrestato padre e figlio sono stati sospesi e il governo locale ha offerto alla famiglia un compenso di 1 milione di rupie, poco più di 13.000 euro. Due misure che non hanno placato l’indignazione della popolazione che chiede l’arresto dei poliziotti e l’incriminazione per omicidio. In tanti hanno espresso la loro rabbia su Twitter, tra questi il leader dell’opposizione Rahul Gandhi e la star del cricket Shikhar Dhawan che hanno chiesto giustizia. (ANSA).