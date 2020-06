Calcio: l’Espanyol esonera Abelardo, ds Rufete in panchina

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – La sconfitta di giovedì sera sul campo del Betis Siviglia (1-0) è costata cara ad Abelardo Fernandez che non è più l’allenatore dell’Espanyol, la seconda squadra di Barcellona. E’ stato lo stesso club a renderlo noto, con un comunicato ufficiale, rivelando che la panchina è stata affidata a Joaquin Pérez Rufete, ds in carica del club. L’Espanyol è a serio rischio retrocessione, dal momento che occupa l’ultimo posto nella classifica della Liga, con 24 punti e a -8 dalla quart’ultima piazza occupata dall’Eibar. Davanti ai catalani ci sono anche il Leganes a 25 e il Maiorca a 26. L’Espanyol tornerà in campo domani sera, alle 22, nella sfida casalinga contro il Real Madrid capolista, che contende all’altra squadra catalana, il Barcellona, il titolo di campione di Spagna. (ANSA).