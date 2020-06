(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 27 GIU – “Se stai cercando un senso alla vita ma, non trovandolo, ti stai buttando via con dei ‘surrogati di amore’, come le ricchezze, la carriera, il piacere, qualche dipendenza, lasciati guardare da Gesù e scoprirai di essere da sempre amato”. Lo dice Papa Francesco in un tweet.