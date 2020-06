Fase 3:presidio praticanti avvocati per chiedere Esame Stato

(ANSA) – MILANO, 27 GIU – Un presidio di praticanti avvocati si è svolto nel pomeriggio, in piazza della Scala a Milano, per chiedere di poter svolgere l’esame di abilitazione alla professione forense bloccato dal lockdown. “Da tre mesi a questa parte, oltre 20.000 giovani praticanti avvocati hanno chiesto al Governo e alle istituzioni un intervento volto a regolamentare le problematiche connesse alle sessioni 2019 e 2020 – lamentano i manifestanti -. Mentre per tutte le altre categorie di professionisti sono state disposte modalità di abilitazione alternative attraverso il superamento di prove orali da remoto, l’unico intervento a sostegno della categoria dei praticanti avvocati emanato è contenuto all’interno dell’art. 254 del ‘Decreto Rilancio’, il quale ha disposto la mera ripresa delle correzioni degli elaborati scritti sostenuti nel dicembre del 2019 senza alcun riferimento a tempistiche e modalità certe di correzione”.