(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Werder per ora salvo, Dusseldorf retrocesso, Lipsia e Moenchengladbach in Champions. Ultima giornata e ultimi verdetti della Bundesliga, che ha fatto da apripista tra i campionati europei per la reazione alla pandemia e che, complice anche la lista ristretta a 18 squadre, ha chiuso in fretta la pratica. Un pomeriggio che ha riservato qualche piccola sorpresa, anche se il primo premio era già stato incassato da tempo al Bayern Monaco. In Champions League approdano nell’ordine, oltre al Borussia Dortmund, il Lipsia e il Borussia Monchengladbach. Destinazione Europa League per il Bayer Leverkusen e l’Hoffenheim, con il Wolfsburg che come settimo farà i playoff di Europa League. In coda il Werder sorpassa il Fortuna, condannandolo, e conquista il diritto ai playoff con la terza della seconda divisione, che si chiude domani. La classifica marcatori è stata vinta da Robert Lewandowski del Bayern con 34 reti, davanti a Timo Werner del Lipsia (28). Il polacco ha messo la sua firma su uno dei 4 gol inflitti dai bavaresi al Wolfsburg, che portano a 100 il totale stagionale, con una differenza reti di +68. (ANSA).