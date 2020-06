(ANSA) – VENEZIA, 27 GIU – Un elicottero ultraleggero è precipitato nel veneziano per cause al vaglio degli esperti. Il pilota, unico a bordo, è rimasto ferito. Il velivolo è caduto in mezzo ad un campo di grano tra Cavanella di Caorle e Valle Tagli. L’impatto – riferiscono i Vigili del fuoco – è stato attutito dalle piante tanto che lo stesso pilota, un 56enne di Tolmezzo (Udine), è riuscito a dare l’allarme e a guidare i soccorritori. Il ferito è stato recuperato dall’elicottero Grado 71 dei Vigili del fuoco ed è stato portato in ospedale mentre un secondo velivolo con gli esperti è giunto sul posto per mettere in sicurezza l’area e valutare le cause del sinistro. Il ferito sarebbe decollato da un vicino campo di volo e stava per raggiungere la famiglia nella vicina Caposile.