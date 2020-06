(ANSA) – JESI, 27 GIU – E’ diventato un fenomeno virale il manifesto 70X100 della “Quarantena Enigmistica”, un cruciverbone a tema lockdown per “risate a denti stretti” che il giornalista e creativo di Chiaravalle Matteo Belluti, con il collettivo di artisti “Nerto”, ha prodotto per il progetto City Post, iniziativa di pubbliche affissioni di manifesti artistici a Jesi (Ancona). Nei giorni della fase 2, il poster delle ‘parole crociate sanificate’ è stato affisso anche a Senigallia, Chiaravalle, Castelferretti e Ancona. In bella mostra e al centro del maxi cruciverba, c’è la foto del dott. Roberto Burioni, una striscia di bianchetto ne travisa parzialmente il volto; i passanti sono invitati a scoprirne l’identità, suggerendo – al 67 orizzontale – la definizione “il leader di The Virologi”. La divertente iniziativa è stata apprezzata dallo stesso Burioni, che ha chiesto agli organizzatori di averne una copia per il suo ufficio, mentre la redazione della Settimana Enigmistica ne ha voluta una per l’archivio. (ANSA).