Calcio: 2-2 in casa del Celta, il Barcellona frena

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Frenata per il Barcellona che non va oltre il 2-2 in casa del Celta Vigo. I blaugrana sono andati due volte in vantaggio con Suarez e due volte sono stati raggiunti. Un risultato che sorride al Real Madrid, ora a -1 dal Barcellona e domani affronterà l’Espanyol. Barca avanti al 20′ del primo tempo con Suarez su assist di Leo Messi. A inizio ripresa il Celta Vigo trova il pareggio con Smolov. Al 37′ blaugrana nuovamente avanti, sempre con Suarez sempre servito da Messi. A due minuti dalla fine il Celta trova nuovamente il pareggio, stavolta con Iago Aspas su punizione. (ANSA).