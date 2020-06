Roma: Raggi, al via ‘Scuole aperte’ per bambini e ragazzi

(ANSA) – ROMA, 28 JUN – “È partito il progetto ‘Scuole aperte’ in estate per aprire a bambini e adolescenti le porte degli istituti comprensivi della città, con attività e laboratori, durante il periodo delle vacanze”. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Il progetto – spiega – prevede il coinvolgimento, in base alle possibilità delle scuole, non solo degli alunni degli istituti aderenti ma anche di quelli del territorio. Lo abbiamo voluto fortemente, per offrire a bambini e ragazzi sempre più possibilità di riappropriarsi della socialità, in piena sicurezza, contribuendo anche ad aiutare i genitori che lavorano. Un’azione che rafforza le opportunità messe in campo per i più giovani, dopo l’apertura della Casina di Raffaello come centro estivo dedicato all’arte e alla creatività e lo stanziamento di circa 6 milioni di euro, a beneficio dei Municipi, per supportare la nascita di centri estivi su tutto il territorio”. L’elenco delle scuole aperte, spiega la sindaca, è pubblicato sul sito del Comune.