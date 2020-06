Papa: quanti legami di parentele portano a corruzioni

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 28 GIU – “I legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal vero bene”. Lo ha detto il Papa all’Angelus aggiungendo: “Lo vediamo: alcune corruzioni nei governi vengono proprio perché l’amore per la parentela è più grande dell’amore alla patria” e così “mettono in carica i parenti”. Il pontefice ha poi espresso il suo plauso al volontariato, “una delle cose più grandi che ha la società italiana” e ha ricordato i volontari morti per aiutare durante la pandemia. Poi il Papa ha lanciato un appello per la Siria in vista della Conferenza dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite il 30 giugno: “Preghiamo per questo importante incontro, perché possa migliorare la drammatica situazione del popolo siriano e dei popoli vicini, in particolare del Libano, nel contesto di gravi crisi socio-politiche ed economiche che la pandemia ha reso ancora più difficili. Pensate che ci sono bambini con la fame che non hanno da mangiare, per favore che i dirigenti siano capaci di fare la pace”.