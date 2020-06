Gaza: Hamas, contro annessione ‘useremo tutti i mezzi’

(ANSAmed) – GAZA, 28 GIU – Hamas intende far ricorso “a tutti i mezzi a sua disposizione” per far fallire i progetti israeliani di annessione di parti della Cisgiordania. Lo ha affermato sul web Mussa Abu Marzuk, uno dei suoi dirigenti. Oggi a Gaza si è svolto un incontro di coordinamento fra le maggiori fazioni politiche della Striscia. Vi hanno partecipato dirigenti di Hamas, della Jihad islamica, del Fronte popolare e del Fronte democratico per la liberazione della Palestina e dei Comitati di resistenza popolare. Il messaggio comune dei partecipanti, secondo fonti stampa locali, è che la politica di Israele per la Cisgiordania riguarda indistintamente tutti i palestinesi, Gaza inclusa. Intanto è comparso nelle reti sociali un filmato, in ebraico ed in arabo, che mostra nutriti lanci di razzi da Gaza verso Israele. “Vi faremo vedere la nostra potenza”, avvertono gli autori. Venerdì due razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele, dove sono esplosi senza fare vittime nè danni anche se hanno costretto gli abitanti della cittadina di Sderot a correre ai rifugi. I responsabili dell’attacco non sono ancora noti. (ANSAmed). (ANSA).