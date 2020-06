(ANSA) – PARIGI, 28 GIU – Guerriglia fino alle 3 del mattino questa notte in pieno centro di Parigi, nella zona degli Invalides, dove giovani che partecipavano a una serata di festa improvvisata, intitolata sui social network “Projet X”, si sono scontrati per ore con la polizia. “Projet X” à il titolo di un film americano uscito nel 2012 e diventato culto: la storia di una gigantesca festa organizzata da adolescenti che finisce in un disastro a causa delle sue dimensioni che diventano gigantesche. Quando uscì, il film diede ispirazione a numerosi imitatori negli Stati Uniti (un adolescente morì in Texas, ma anche in Francia, nel sud. All’evento organizzato sui social network, hanno preso parte circa 2.000 ragazzi. Gli incidenti sono scoppiati poco prima di mezzanotte sui prati degli Invalides, dove i giovani hanno cominciato a lanciare sassi contro le auto della polizia arrivate sul posto per mettere fine alla serata clandestina. Gli agenti hanno circondato la folla di ragazzi, che ovviamente non rispettava neppure le norme sanitarie di distanziamento, ed ha lanciato molti gas lacrimogeni. La guerriglia con gruppi di giovani che sono tornati più volte all’attacco, è durata fino alle 3. Cinque persone, fra cui un minorenne, sono state fermate per violenza contro pubblico ufficiale. Nove poliziotti sono stati feriti, uno è stato portato in ospedale. Due auto della polizia sono state danneggiate. (ANSA).