(ANSA) – WASHINGTON, 28 GIU – “Nessuno e’ stato piu’ duro di verso la Russia dell’amministrazione Trump”: cosi’ il presidente americano su Twitter nega di essere stato mai informato “sui cosiddetti attacchi contro i militari Usa in Afghanistan da parte della Russia”, come riportato dal New York Times. Il tycoon parla quindi di “fake news” e afferma come con Obama e Biden la Russia si e’ presa parte dell’Ucraina.(ANSA).