(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Il Milan ha battuto la Roma 2-0 in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Tutto nel secondo tempo: Ante Rebic, al 31′, ha portato in vantaggio i rossoneri; il turco Calhanoglu ha firmato il 2-0 su calcio rigore al 44′. Il penalty è stato assegnato dall’arbitro Piero Giacomelli per un fallo di Smalling. (ANSA).