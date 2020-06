(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Liga a suon di gol: ne sono stati segnati ben otto nelle due partite di oggi pomeriggio. Il Levante ha battuto in casa il Betis Siviglia per 4-2, il Villarreal si è imposto – sempre in casa – proprio sul Valencia per 2-0. Il poker del Levante porta la firma di Mayoral (21′ pt), Bardhi (35′ pt), Morales (5′ st) e Rochina (14′ st). Per gli ospiti in gol Canales al 25′ st e Juanmi al 42′ st. Levante 12/o con 41 punti (gli stessi dell’Osasuna), Betis 13/o a quota 37. Il Villarreal ha compiuto un passo forse decisivo per l’Europa grazie alle reti di Alcacer al 14′ pt e di Moreno al 44′ pt. Il ‘Sottomarino giallo’ adesso è 5/o con 51 punti, mentre il Valencia resta a 46, che gli vale l’8/a piazza. L’Europa su allontana per i ‘Pipistrelli’ che oggi hanno schierato Florenzi per tutti i 90′ e passa di gioco. (ANSA).