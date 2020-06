(ANSA) – ROMA, 28 GIU – ‘Obiettivo tricolore’, la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi, è arrivata al traguardo di Santa Maria di Leuca (Lecce). L’evento è giunto all’ultima tappa, ma senza il campione bolognese che da giorni lotta per la vita nell’ospedale di Siena dove è ricoverato in seguito all’incidente in handbike a Pienza. I ‘suoi’ ragazzi, però, sono arrivati all’ultima delle 43 tappe, concludendo la propria fatica dopo 3 mila km. ‘Obiettivo tricolore’ era partito venerdì 12 giugno da Luino (Varese) ed è approdata nel Salento. L’iniziativa era stata pensata per lanciare un messaggio di rinascita attraverso lo sport. Era questa la finalità della staffetta della manifestazione: un viaggio che, dal 12 al 28 giugno, ha visto oltre 50 atleti paralimpici, tra i quali c’era Zanardi, passarsi il testimone, da nord a sud, per la Penisola. In un momento difficile, Obiettivo Tricolore ha voluto rappresentare l’Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare insieme. Gli atleti hanno percorso il tragitto in handbike, bici o carrozzina olimpica. Sono state attraversate 14 regioni e affrontate 44 tappe. Il messaggio di ripartenza ha assunto un significato ancora più importante dopo l’incidente di venerdì 19 a Pienza, che ha coinvolto Zanardi. (ANSA).