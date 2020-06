Calcio: Rizzoli, Var a chiamata? Ora non è in discussione

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – “Var a chiamata? Può essere una considerazione. E’ una scelta fatta dall’ente che gestisce regole e protocollo. Il problema si sente maggiormente in Italia rispetto ad altre nazioni. Non avrei nulla di ostativo però dobbiamo tenere in considerazione che siamo all’interno competizione europea e mondiale e le regole devono essere uguali ma a momento non è un argomento in discussione”. Così il designatore arbitrale della serie A, Nicola Rizzoli, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1. “Bisognerebbe provarlo – ha aggiunto – ma potrebbe non togliere le polemiche”. (ANSA).