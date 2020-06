Mueren 5 médicos en Zulia por coronavirus (Audio Noticia)

El vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, alertó este viernes que en los últimos dos días han fallecido al menos 5 médicos en el Zulia por Covid-19.

“La crisis del Covid-19 se agudiza en la entidad. En las últimas 48 horas han fallecido 5 médicos: 3 (Hosp. Universitario), 1 (Coromoto) y 1 (Sanipez). Tanto pacientes como personal de salud están totalmente desasistidos. El régimen juega con la información, con la salud y con la vida”, señaló Guanipa en Twitter sin ofrecer mayores detalles.

Sin embargo, el reportero local, Lenin Danieri, dijo hoy que son 6 los fallecidos por la enfermedad. “Perdimos 5 médicos y una enfermera”, señaló.

“A CUIDARSE. No salgamos a menos que sea necesario, hoy me reportan la muerte de otro profesional de la salud, son 6 ya. El Covid-19 no es un juego, está matando y no discrimina. Perdimos a 5 médicos y una enfermera. Personas necesarias para sus familiares y para Venezuela”, indicó en su cuenta de Twitter.