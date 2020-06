(ANSA) – GINEVRA, 29 GIU – Il progetto israeliano di annessione di parti della Cisgiordania è “illegale”. Lo denuncia Michelle Bachelet, alto commissario Onu per i diritti umani. L’alto commissario Onu ha sottolineato che le “onde d’urto” del piano di annessioni israeliano “dureranno per decenni”. “L’annessione è illegale, totalmente”, ha affermato Bachelet in una nota. “Qualsiasi annessione, sia che si tratti del 30% della Cisgiordania, sia che si tratti del 5%”. (ANSA).